Автопереклад і перепродаж подарунків: Telegram випустив масштабне оновлення

Це другий реліз нових функцій за тиждень.

Месенджер Telegram вдруге за місяць порадував користувачів масштабним оновленням, з яким з'явилося кілька корисних змін. Інформацію про це опублікували в блозі розробників.

Тепер у Telegram можна купувати і продавати рідкісні колекційні подарунки за "Зірки" в офіційному маркетплейсі. Користувачі можуть знайти подарунки за допомогою фільтрів за моделлю, фоном або візерунком.

Щоб продати колекційний подарунок, потрібно відкрити його у своєму профілі, натиснути кнопку "Продати" і встановити ціну в Зірках. Якщо передумали – натисніть кнопку "Зняти з продажу" і скасуйте розміщення.

Відео дня

Редактор "Історій" тепер дає змогу публікувати одразу кілька фото або відео за раз – ідеально для добірок з поїздок або мемів. Довгі відео (60 секунд і більше) автоматично розділяться на фрагменти для публікації у вигляді серії історій.

Ще одне важливе поліпшення: власники каналів тепер можуть увімкнути автоматичний переклад повідомлень для всіх користувачів. Крім того, Telegram повідомив, що канали тепер швидше підвищують рівень, збираючи менше голосів.

Оновлений Telegram уже доступний для встановлення – щоб усі функції запрацювали, потрібно оновити застосунок до актуальної версії в Google Play або App Store, а також Windows і macOS.

Як писав УНІАН, після звільнення з-під арешту Павло Дуров визнав, що Telegram неідеальний і пообіцяв перевести модерацію платформи "зі сфери критики в сферу похвали". Наприклад, з Telegram зникла скандальна функція "Люди поруч".

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