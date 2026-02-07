Мільярду користувачів Android прямо зараз загрожує небезпека: що потрібно зробити

За свіжими статистичними даними, понад 40% всіх смартфонів під управлінням Android офіційно залишилися без захисту від нових загроз.

Близько мільярда користувачів Android ризикують своєю безпекою та особистими даними. Про це повідомляє видання Forbes.

Журналісти зробили такий висновок, проаналізувавши недавній звіт Google. Згідно з даними, близько 40% власників Android-смартфонів продовжують користуватися старими версіями операційної системи – Android 12 або більш ранніми системами. Для них компанія більше не випускає патчі безпеки.

Проблема ускладнюється тим, що найновішою версією Android 16 користуються лише 7,5% власників смартфонів. Для порівняння, iOS 26 вже встановлена ​​на половині всіх iPhone, а ще 40% працюють на попередній версії ОС.

У матеріалі йдеться про те, що якщо ваш смартфон не може оновитися до Android 13 або новішої версії, варто розглянути покупку нового пристрою. Навіть середньобюджетні моделі з підтримкою оновлень безпечніші за старі флагмани.

Формально старі пристрої як і раніше отримують базовий захист через Google Play Protect – він підтримується починаючи з Android 7. Однак це не замінює системні патчі безпеки, без них девайс стає легкою мішенню для сучасних методів злому, підвищуючи ризик витоку особистої інформації та крадіжки облікових даних.

Нагадаємо, наприкінці січня Apple несподівано оновила купу старих iPhone, зокрема iPhone 5s, що вийшов майже 13 років тому. Оновлення не приносять нових функцій, але спрямовані на підвищення безпеки операційної системи та дрібні доопрацювання.

УНІАН розповідав, що випущений 15 років тому iPhone 4 знову став популярним. Через вірусні відео в TikTok і Instagram старий айфон стали сприймати як модний ретро-гаджет.

