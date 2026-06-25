Samsung несподівано оновила старі популярні смартфони: кому пощастило

Обидва смартфони були випущені ще в 2017 році, але досі залишаються на руках у багатьох користувачів.

Samsung несподівано випустила оновлення для смартфонів Galaxy S8 і Note 8, незважаючи на те, що їхня офіційна підтримка завершилася декілька років тому. На це звернули увагу в Android Authority.

Обидва пристрої вийшли ще у 2017 році, а офіційно перестали отримувати оновлення у 2022 році. Однак їхні власники почали масово помічати нове оновлення системи, яке включає покращення продуктивності, оптимізацію роботи системи та підвищення загальної стабільності гаджетів.

При цьому прошивка не приносить жодних нових функцій чи актуальних виправлень безпеки. На жаль, смартфони досі залишаються на патчах безпеки від 2021 року.

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Журналісти зауважили, що подібні випадки трапляються дедалі частіше, коли дуже старі моделі отримують невеликі оновлення для підтримки базової працездатності. Раніше оновлення через багато років після припинення офіційної підтримки отримав iPhone 5s.

Galaxy S8 і Note 8 увійшли в історію як одні з найвдаліших та найінноваційніших флагманів Samsung. Вони першими представили культовий дизайн безрамкових екранів із вузькими рамками та відмовилися від фізичної кнопки "Додому".

Нагадаємо, минулого місяця Samsung припинила підтримку трьох популярних смартфонів середнього класу – Galaxy A13, A23 та M33 5G. Усі вони перестали отримувати як нові прошивки, так і патчі безпеки.

Новий витік інформації про Galaxy S27 Pro вказує на те, що саме ця модель може стати найцікавішим флагманом Samsung у 2027 році – і, можливо, більш раціональним вибором для більшості користувачів.

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