Samsung припинить підтримку популярних смартфонів у 2026 році: серед них може бути ваш

Разом із флагманами виробник припинить підтримку й дешевших смартфонів.

Компанія Samsung почала масово припиняти підтримку низки популярних смартфонів, і в 2026 році цей процес торкнеться відразу декількох лінійок – від флагманів до бюджетних моделей. Про це пише BGR.

Згідно з актуальною дорожньою картою оновлень, Samsung поступово вилучає старі пристрої зі списку підтримуваних. Після цього вони продовжуватимуть працювати, як зазвичай, але перестануть отримувати всі оновлення програмного забезпечення, включаючи оновлення ОС Android і критично важливі патчі безпеки. Нижче наведено повний список пристроїв.

Серія Galaxy S21 (S21, S21+, S21 Ultra)

Відео дня

Серія Galaxy S21 офіційно завершила підтримку на початку 2026 року. Ці пристрої спочатку постачалися з Android 11 і отримали весь обіцяний цикл оновлень, аж до Android 15 з оболонкою One UI 7.

Останні патчі безпеки вийшли в січні 2026 року, після чого серія була повністю видалена зі списку підтримуваних пристроїв.

Серія Galaxy A/F/M (A03, A22, A52, F22, F42, M32, M42)

Значна кількість моделей середнього сегмента також опинилася поза межами підтримки. Насамперед це стосується популярних пристроїв сімейств Galaxy A, Galaxy F і Galaxy M, випущених у 2021 році.

Такі смартфони, як Galaxy A03, A22, A52, а також F22, F42, M32 і M42, більше не отримують оновлень. Більшість із них зупинилися на Android 13, хоча окремі моделі, на кшталт Galaxy A52, встигли отримати Android 14.

На відміну від флагманів, ці пристрої спочатку мали коротший цикл підтримки, тому їхній "термін служби" закінчився швидше.

Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3

Складні смартфони Galaxy Z Fold 3 і Galaxy Z Flip 3 поки що залишаються у списку підтримуваних, однак перебувають на фінальній стадії. Вони вже переведені на квартальні оновлення, а повне припинення підтримки очікується до кінця 2026 року.

Як і в разі з іншими пристроями цього покоління, вони отримали Android 15 як останнє велике оновлення.

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 FE залишається винятком у лінійці S21 завдяки пізнішому запуску в 2022 році. Саме тому термін його підтримки зміщений, і він отримуватиме оновлення довше – приблизно до листопада 2026 року.

Станом на початок 2026 року смартфон уже переведено на квартальні оновлення і отримав Android 15 як останнє велике оновлення.

Galaxy A13, A23 та M13

Galaxy A13, A23 і M13, які стали ядром бюджетної лінійки Samsung 2022 року, зараз перебувають на останньому етапі свого життєвого циклу.

Galaxy A13 і Galaxy A23 вже отримали Android 14 з One UI 6.1 і продовжують отримувати квартальні оновлення безпеки, наближаючись до завершення підтримки. Galaxy M13, який спочатку вийшов з Android 12, також оновився до Android 14 (One UI 6), який став для нього фінальною версією системи.

Очікується, що всі три моделі будуть остаточно виключені зі списку підтримуваних пристроїв у другій половині 2026 року, при цьому частота оновлень буде поступово знижуватися перед повним припиненням підтримки.

Раніше користувачів Samsung Galaxy закликали терміново оновити прошивку смартфонів. Нове оновлення усуває 65 вразливостей і спрямоване на підвищення загальної безпеки пристроїв.

А вже в квітні-травні вийде велике оновлення One UI 8.5. Серед ключових поліпшень – розширене налаштування панелі швидких параметрів, оновлені іконки з легким 3D-ефектом, більш розумний екран блокування, частковий запис екрану та нові функції безпеки.

