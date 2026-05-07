Samsung оновила список смартфонів, які більше ніколи не отримають оновлень

Компанія Samsung завершує цикл програмної підтримки відразу для трьох популярних смартфонів середнього класу – Galaxy A13, Galaxy A23 та Galaxy M33 5G. З травня 2026 року пристрої офіційно виходять зі списку тих, хто отримуватиме нові оновлення та патчі безпеки.

Усі три телефони вийшли восени 2022 року з Android 12 та оболонкою One UI 4.0. Samsung забезпечувала їх оновленнями чотири роки, що відповідає спочатку заявленому терміну підтримки, пише SamMobile.

Galaxy A13 і A23 отримали по два великих оновлення операційної системи – фінальною версією для них стала Android 14 (One UI 6). Більш "довгоживучий" Galaxy M33 5G отримав чотири великих оновлення і завершив цикл на One UI 8 (Android 16).

Після закінчення підтримки ці Galaxy більше не отримуватимуть регулярні патчі безпеки та нові версії ПЗ – за винятком рідкісних критичних виправлень вразливостей.

Користувачам, для яких важливі актуальні оновлення та безпека, Samsung рекомендує розглянути перехід на новіші моделі, де термін підтримки вже збільшено до шести років оновлень Android та One UI.

Раніше цього року Samsung завершила підтримку популярної лінійки Galaxy S21. Сьогодні компанія надає для багатьох Galaxy до 7 років оновлень, але за часів виходу Galaxy S21 діяла інша політика, тому їх відправили "на пенсію" через 5 років.

