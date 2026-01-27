Apple раптово оновила безліч старих iPhone і iPad – не зволікайте з установкою

iPhone 5s, що вийшов майже 13 років тому, теж отримав свіжу версію iOS.

Разом з релізом iOS 26.2.1 для актуальних смартфонів, компанія Apple не забула про тих, хто використовує старіші версії iOS. Моделі iPhone 5-, 8- і навіть 13-річної давності теж отримали свіжий апдейт.

Згідно з джерелом, для всіх власників старих смартфонів і планшетів доступні чотири оновлення – iOS/iPadOS 12.5.8, iOS/iPadOS 15.8.6, iOS/iPadOS 16.7.13 і iOS/iPadOS 18.7.4. Оновити зможуть власники наступних пристроїв Apple:

iOS/iPadOS 12.5.8

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPad Air

iPad mini 2

iPad mini 3

iPod touch (6 покоління)

iOS/iPadOS 15.8.6

iPhone 6s

iPhone 7

iPhone SE (1 покоління)

iPad Air 2, iPad mini (4 покоління)

iPod touch (7 покоління)

iOS/iPadOS 16.7.13

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad 5

iPad Pro 9,7"

iPad Pro 12,9"

iOS/iPadOS 18.7.4

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPad Pro 13"

iPad Pro 12,9" (3 покоління і новіше)

iPad Pro 11" (1 покоління і новіше)

iPad Air (3 покоління і новіше)

iPad (7 покоління і новіше)

iPad mini (5 покоління і новіше)

Оновлення не приносять нових функцій, але спрямовані на підвищення безпеки операційної системи та дрібні доопрацювання. У випадку з iPhone 5s, якому вже 13 років, оновлення продовжує термін дії сертифіката, необхідного для роботи таких функцій, як iMessage і FaceTime, а також для процедури активації пристрою.

Останній раз Apple випускала оновлення для iPhone 5s і iPhone 6 ще в січні 2023 року. Тоді апдейт приніс важливі виправлення безпеки.

УНІАН розповідав, що випущений 15 років тому iPhone 4 знову став популярним. Черезвірусні відео в TikTok і Instagram старий айфон стали сприймати як модний ретро-гаджет.

Нагадаємо, днями Apple представила нове покоління AirTag дляпошуку речей. Якщо не брати до уваги зарядні пристрої та адаптери, це найдоступніший гаджет американського бренду.

