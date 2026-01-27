Apple раптово оновила безліч старих iPhone і iPad – не зволікайте з установкою

Разом з релізом iOS 26.2.1 для актуальних смартфонів, компанія Apple не забула про тих, хто використовує старіші версії iOS. Моделі iPhone 5-, 8- і навіть 13-річної давності теж отримали свіжий апдейт.
Згідно з джерелом, для всіх власників старих смартфонів і планшетів доступні чотири оновлення – iOS/iPadOS 12.5.8, iOS/iPadOS 15.8.6, iOS/iPadOS 16.7.13 і iOS/iPadOS 18.7.4. Оновити зможуть власники наступних пристроїв Apple:
iOS/iPadOS 12.5.8
- iPhone 5s
iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPad Air
- iPad mini 2
- iPad mini 3
- iPod touch (6 покоління)
iOS/iPadOS 15.8.6
- iPhone 6s
iPhone 7
- iPhone SE (1 покоління)
- iPad Air 2, iPad mini (4 покоління)
- iPod touch (7 покоління)
iOS/iPadOS 16.7.13
iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
- iPad 5
- iPad Pro 9,7"
- iPad Pro 12,9"
iOS/iPadOS 18.7.4
iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPad Pro 13"
- iPad Pro 12,9" (3 покоління і новіше)
- iPad Pro 11" (1 покоління і новіше)
- iPad Air (3 покоління і новіше)
- iPad (7 покоління і новіше)
- iPad mini (5 покоління і новіше)
Оновлення не приносять нових функцій, але спрямовані на підвищення безпеки операційної системи та дрібні доопрацювання. У випадку з iPhone 5s, якому вже 13 років, оновлення продовжує термін дії сертифіката, необхідного для роботи таких функцій, як iMessage і FaceTime, а також для процедури активації пристрою.
Останній раз Apple випускала оновлення для iPhone 5s і iPhone 6 ще в січні 2023 року. Тоді апдейт приніс важливі виправлення безпеки.
