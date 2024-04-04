Компанія припинить підтримку "десятки" в жовтні 2025 року, але пропонує вихід для тих, хто не хоче переходити на Windows 11.

У жовтні 2025 року закінчується життєвий цикл Windows 10. Звичайні користувачі перестануть отримувати патчі безпеки та будуть змушені перейти на нову ОС. Більше пощастило корпоративним клієнтам – вони зможуть продовжити користуватися "десяткою" навіть після припинення підтримки, однак за додаткову плату.

Програма платних оновлень розрахована на три роки і коштуватиме $61 на рік за кожен комп'ютер в офісі. Потім вона подвоюється до 122 доларів на другий рік, а потім знову подвоюється на третій рік до 244 доларів, повідомляє видання The Verge.

Програма платних оновлень для Windows 10 працюватиме до 2028 року. При цьому якщо ви вступаєте в програму на другий рік, вам доведеться заплатити і за перший рік, Причина: кожне оновлення підсумовується, і міститиме всі виправлення, випущені раніше.

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Всі ці оновлення будуть спрямовані тільки на захист вашого пристрою на Windows 10. Жодних контентних функцій вони не передбачають.

Відомо, що розширена підтримка Windows 10 буде доступна і звичайним юзерам, але персональна ціна відрізнятиметься від корпоративної. У Microsoft назвуть її пізніше. Також у компанії зазначили, що це не довгострокове рішення, а тимчасовий крок для тих, хто не може дозволити собі моментально перейти на Windows 11.

Користувачі відмовляються від Windows 11 на користь Windows 10

Ресурс Statcounter, який аналізує світову статистику систем Windows, розповів, що частка Windows 11 за останні місяці несподівано знизилася. Сьогодні Windows 10 займає майже 70% домінування на ринку Windows, тоді як нова ОС встановлена лише на 26,78% пристроях.

Аналітики вважають, що спаду популярності Windows 11 сприяє сама Microsoft: останнім часом софтверний гігант активізував агресивний маркетинг із просування нової ОС, який спрацював у зворотний бік.

Microsoft спростувала чутки й офіційно підтвердила, що не випускатиме нову операційну систему в 2024 році. Замість неї розробник готує "найбільше оновлення в історії Windows 11" з безліччю функцій на базі ШІ.

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