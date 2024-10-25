Усередині компанії ця ШІ-модель розглядається як повноцінний наступник GPT-4.

Стартап OpenAI до грудня 2024 року запланував випустити нову велику мовну модель під кодовою назвою Orion. Про це повідомляє Android Authority.

Щоправда, вихід Orion відрізнятиметься від минулих релізів. Якщо GPT-4o іGPT-o1 відразу представили користувачам ChatGPT, то цього разу першими доступ отримають деякі компанії-партнери, які розробляють свій ШІ на основі продуктів OpenAI.

Orion розглядається всередині OpenAI як наступник GPT-4, щоправда, немає інформації про те, чи будуть нову модель позиціювати як GPT-5, чи це буде щось інше. За очікуваннями OpenAI, ця модель має вийти на рівень загального штучного інтелекту (AGI). Це означає універсальність ШІ і можливість розв'язання будь-яких завдань, які люди зможуть придумати. Спілкування з таким ШІ нагадуватиме спілкування з живою людиною.

Відео дня

ЗМІ писали, що OpenAI на певному етапі навіть відклала навчання мовної моделі GPT-5, оскільки в компанії були "стурбовані безпекою людства". Опинившись "не в тих руках", ШІ несе реальну небезпеку, говорив Сем Альтман, керівник OpenAI.

Нагадаємо, в середині вересня OpenAI випустила свою першу версію ШІ з "мозком" на рівні доктора наук. GPT-o1 доступна користувачам ChatGPT у вигляді превью-версії. Однак для запуску потрібна підписка Plus і Team.

Як повідомляв УНІАН, цього літа OpenAI представила власну пошукову систему на основі штучного інтелекту. Особливість SearchGPT – не просто видавати перелік посилань, а й намагатися організувати й осмислити їх. Це робить його серйозною загрозою для Google.

Передбачається, що користуватися ШІ з кожним роком стане дорожче. Зокрема, OpenAI планує до 2029 року збільшити вартість підписки ChatGPT з $20 на місяць до 44. Тим часом Google інвестує в ядерну енергетику через "ненаситний" апетит ШІ

Вас також можуть зацікавити новини: