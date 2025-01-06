Для Redmi Note 11, Mi 11 та інших популярних моделей настає кінець епохи.

У 2025 році багато пристроїв Xiaomi досягнуть кінця свого життєвого циклу (EOL) і більше не отримуватимуть оновлення. Для деяких з них останнім великим апдейтом стане HyperOS 2 на основі Android 14, тоді як власникам інших пристроїв доведеться задовольнятися тільки апдейтами безпеки.

Згідно з опублікованою інформацією, моделі лінійок Xiaomi 11 і Mi 11, а також Xiaomi 11 Lite 5G NE побачать своє останнє оновлення навесні 2025 року.

Втім, ще більше моделей перед припиненням підтримки не отримають HyperOS 2. До цих пристроїв належать:

Відео дня

Redmi Note 11 SE

POCO M4 5G

Redmi 10 5G

Redmi 11 Prime 5G

Redmi 10C

Redmi Pad

Redmi Note 11S

Redmi Note 11

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11 Pro 5G

POCO M4 Pro

POCO X4 Pro 5G

Після завершення підтримки ці пристрої більше не отримають жодних оновлень – ні MIUI, ні HyperOS, ні патчів безпеки. Проте користувачі зможуть продовжувати використовувати свої пристрої або встановлювати кастомні прошивки.

Таким чином, перераховані вище моделі Xiaomi, Redmi і POCO досягнуть кінця свого життєвого циклу. Користувачі можуть перейти на нові моделі, зокрема Redmi Turbo 4 або Redmi Note 14 – для них розробники обіцяють більш тривалу підтримку.

Раніше УНІАН публікував перелік смартфонів Xiaomi, які наприкінці 2024 року перейшли в статус End of Life (EOL). Це означає, що ці моделі перестали отримувати оновлення безпеки і нові функції з наступних версій ПЗ.

Тим часом Xiaomi працює над запуском флагмана Xiaomi 15 Ultra, який буде конкурувати з iPhone 16 Pro Max і майбутнім Galaxy S25 Ultra. Смартфон повинні офіційно представити в лютому разом із глобальним релізом Xiaomi 15.

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