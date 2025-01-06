У 2025 році багато пристроїв Xiaomi досягнуть кінця свого життєвого циклу (EOL) і більше не отримуватимуть оновлення. Для деяких з них останнім великим апдейтом стане HyperOS 2 на основі Android 14, тоді як власникам інших пристроїв доведеться задовольнятися тільки апдейтами безпеки.
Згідно з опублікованою інформацією, моделі лінійок Xiaomi 11 і Mi 11, а також Xiaomi 11 Lite 5G NE побачать своє останнє оновлення навесні 2025 року.
Втім, ще більше моделей перед припиненням підтримки не отримають HyperOS 2. До цих пристроїв належать:
- Redmi Note 11 SE
- POCO M4 5G
- Redmi 10 5G
- Redmi 11 Prime 5G
- Redmi 10C
- Redmi Pad
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Redmi Note 11 Pro 5G
- POCO M4 Pro
- POCO X4 Pro 5G
Після завершення підтримки ці пристрої більше не отримають жодних оновлень – ні MIUI, ні HyperOS, ні патчів безпеки. Проте користувачі зможуть продовжувати використовувати свої пристрої або встановлювати кастомні прошивки.
Таким чином, перераховані вище моделі Xiaomi, Redmi і POCO досягнуть кінця свого життєвого циклу. Користувачі можуть перейти на нові моделі, зокрема Redmi Turbo 4 або Redmi Note 14 – для них розробники обіцяють більш тривалу підтримку.
Раніше УНІАН публікував перелік смартфонів Xiaomi, які наприкінці 2024 року перейшли в статус End of Life (EOL). Це означає, що ці моделі перестали отримувати оновлення безпеки і нові функції з наступних версій ПЗ.
Тим часом Xiaomi працює над запуском флагмана Xiaomi 15 Ultra, який буде конкурувати з iPhone 16 Pro Max і майбутнім Galaxy S25 Ultra. Смартфон повинні офіційно представити в лютому разом із глобальним релізом Xiaomi 15.