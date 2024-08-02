Уперше з моменту запуску майже три роки тому "одинадцятка" подолала позначку в 30% частки ринку.

Компанія Statcounter, що спеціалізується на веб-аналітиці, опублікувала статистику щодо поширеності різних версій операційної системи Windows. Він дає змогу дізнатися, яка "вінда" найчастіше зустрічається на ПК користувачів влітку 2024 року.

У липні 2024 року Windows 11 досягла важливої віхи: вперше з моменту запуску майже три роки тому ОС подолала позначку в 30% частки ринку. Для порівняння, у липні 2023 року частка "одинадцятки" становила 23,66%.

Поки Windows 11 зростає, Windows 10 втрачає частку ринку. Вона все ще залишається вибором 65% користувачів комп'ютерів з ОС Microsoft, але за останній місяць вона втратила майже 2% юзерів. Зміна порівняно з минулим роком становить 7% – у липні 2023 року частка Windows 10 сягала 72%.

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В інших версій Windows, які вже давно не підтримуються, теж є свої шанувальники. Windows 7, наприклад, залишається третьою за популярністю Windows з часткою ринку 3,04, Windows 8.1 займає 0,42% ринку, а легендарна Windows XP все ще встановлена на 0,42% всіх ПК.

Поширення Windows в Україні надає дещо інші цифри. Зокрема частка Windows 10 становить 71.88%, а до Windows 11 оновилися лише 20,86% українців. Примітно, що частка "старенької" Windows 7 становить значні 5.62%.

Напередодні Microsoft нагадала користувачам, що кінець Windows 10 близький, і вже час оновлюватися. Хоч підтримка "десятки" припиниться лише в жовтні 2025 року, компанія рекомендує вже зараз перейти на свою новітню ОС.

Тим паче, що восени цього року вийде оновлення 24H2, яке називають найбільшим в історії Windows 11. Воно принесе багато нових ШІ-фішок, перероблений інтерфейс з "плаваючою" панеллю завдань і багато чого ще. Заради неї Microsoft навіть перенесла Windows 12 на 2025 рік.

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