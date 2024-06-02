"Десятка" вийшла доволі вдалою і добре оптимізованою під будь-яке залізо, тому користувачі не бачать причин оновлювати свою операційну систему.

За даними агентства Statcounter, у травні 2024 року частка Windows 11 серед комп'ютерів під управлінням ОС від Microsoft склала 27,76%, збільшившись на 1,33% порівняно з квітнем.

Windows 10, як і раніше, є вибором більшості користувачів, зокрема з України. При цьому, якщо в усьому світі частка "десятки" становить 68.36%, то серед українських користувачів на Windows 10 припадає частка в 78.64%.

Розподіл часток різних версій Windows в Україні

Windows 10 – 78,64% (зниження на 2,1%)

Windows 11 – 15.36% (зростання на 2,3%)

Windows 7 – 4.33% (зниження 0,6%)

Windows 8.1 – 0,75%

Windows 8 – 0,53%

Windows XP – 0,32%

Як видно, Windows 8 і старішими ОС люди користуються і в 2024 році, але популярність у цих систем істотно нижча, ніж в актуальних Windows 10 і Windows 11. Хоча старенька Windows 7 з часткою в 4,33% все ще досить значний показник.

Відео дня

У Statcounter підкреслюють, що останні два місяці виявилися не надто вдалими для Windows 11. Новітня ОС втратила досить багато користувачів, що призвело до помітного збільшення частки ринку Windows 10. Але, як видно, одинадцятка, потроху повертає частину втраченої аудиторії.

Windows 10 перестала отримувати функціональні оновлення понад рік тому, а повноцінна підтримка ОС припиниться у жовтні 2025 року. У зв'язку з цим Microsoft намагається всіма способами переконати користувачів перейти на Windows 11 і розповідає, чим нова ОС краща за стару.

Windows 10 вийшла доволі вдалою і добре оптимізованою під будь-яке залізо, тому користувачі не бачать причин оновлювати свою операційну систему. До того ж є кілька ексклюзивних фішок Windows 10, які так і не з'явилися в актуальній ОС.

Оскільки користувачі не бажають оновлюватися до Windows 11, Microsoft навіть перенесла вихід Windows 12, який всі чекали цієї осені. Замість неї вийде "найбільше оновлення в історії Windows 11" з безліччю функцій на базі ШІ.

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