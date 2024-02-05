На диво, останній Galaxy S24 Ultra виявився майже таким же швидким, як iPhone 15 Pro Max.

У мережі з'явилося порівняльне тестування головних смартфонів-флагманів на ринку: Galaxy S24 Ultra та iPhone 15 Pro Max. Раніше фахівці порівняли їх у тесті камер та батареї, а тепер перевірили швидкість запуску додатків.

Тест проводився з використанням роботизованого маніпулятора, що позбавляє від людського фактора, тому його можна вважати максимально об'єктивним.

Якщо говорити насамперед про швидкість запуску додатків, то обидва пристрої максимально близькі. Наприклад, при обробці фотографій вперед виривається S24 Ultra, як й при обробці відео. Своєю чергою, запуск ігор традиційно швидше відбувається на iPhone.

Основний етап тестування обидва телефони завершили за дві хвилини. Точніше, перше коло S24 Ultra пройшов за 2 хвилини і 9 секунд, а 15 Pro Max – за 2 хвилини і 7 секунд. Різниця склала трохи більше секунди.

У другому колі цей розрив зберігся, але в підсумку сумарна різниця між апаратами склала менше ніж 3 секунд.

Автори зауважили, що це досить несподівані показники, бо порівнювати iPhone з Android складно через оптимізацію iOS й сумісних з нею програм. Зазвичай "яблучні" пристрої виходять в таких тестах переможцями з куди більшим розривом у часі, але зараз ситуація змінилася.

Це говорить про те, що Samsung відмінно попрацювала не тільки над апаратною частиною своїх пристроїв, але й приділила увагу "софту".

Нагадаємо, в активі Galaxy S24 Ultra восьмиядерний процесор Snapdragon 8 Gen3, а iPhone 15 Pro Max спирається на 6-ядерний Apple A17 Bionic. Перший при цьому коштує в Європі 1249 євро, а флагман Apple стартує від 1400 євро.

Нагадаємо, за підсумками серії тестів DxOMark екран S24 Ultra отримав найвищу оцінку і посів першу сходинку відповідного рейтингу. Девайс випередив всіх конкурентів, включаючи колишнього лідера Google Pixel 8. А нові iPhone не потрапили навіть в топ-5.

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