Порівняння виявилося не на користь Samsung, але у конкурента iPhone все ж є важлива перевага.

Відомий техноблогер і автор YouTube-каналу SuperSaf провів тест камери нещодавно представленого Samsung Galaxy S24 Ultra, порівнявши якість знімків із найтоповішим смартфоном Apple – iPhone 15 Pro Max. І порівняння виявилося не на користь першого.

Айфон у багатьох сценаріях знімає краще, ніж головний Android-конкурент: це і звичайний режим, і нічна зйомка, і портрет. Ширококутна камера у айфона теж видає більш чіткі знімки з великою кількістю деталей.

Де Galaxy S24 Ultra комфортабельно обходить Айфон, так це макрознімання. При 3-4,9-наближенні камерофон Samsung видає більш якісні знімки. Хоча при 5-кратному наближенні різниці майже немає. Разом з тим у південнокорейського девайса тепер є ШІ-функції, які покращують фото.

Загалом, iPhone 15 Pro Max при фотографуванні демонструє більше деталей і не пересвічує знімки, як це часто робить Galaxy S24 Ultra.

Якщо говорити про відеозйомку, то тут iPhone 15 Pro Max однозначний лідер. Але Galaxy S24 Ultra в цьому плані помітно покращився в порівнянні з попередником.

Як вияснилось в ході тестів, у Samsung Galaxy S24 Ultra куди краще автономність, ніж у iPhone 15 Pro Max. Південнокорейський девайс не тільки обійшов Айфон, але і встановив рекорд серед всіх смартфонів-флагманів.

Також новий флагман Samsung обійшов iPhone за швидкістю зарядки. Так, при використанні зарядного пристрою USB-С потужністю 45 Вт S24 Ultra досяг 71% заряду за 30 хвилин в порівнянні з 41% при використанні зарядного пристрою Apple потужністю 20 Вт.

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