Блогер порівняв камери iPhone 15 Pro Max і Samsung Galaxy S24 Ultra / Скріншот

Відомий техноблогер і автор YouTube-каналу SuperSaf провів тест камери нещодавно представленого Samsung Galaxy S24 Ultra, порівнявши якість знімків із найтоповішим смартфоном Apple – iPhone 15 Pro Max. І порівняння виявилося не на користь першого.

Айфон у багатьох сценаріях знімає краще, ніж головний Android-конкурент: це і звичайний режим, і нічна зйомка, і портрет. Ширококутна камера у айфона теж видає більш чіткі знімки з великою кількістю деталей.

Де Galaxy S24 Ultra комфортабельно обходить Айфон, так це макрознімання. При 3-4,9-наближенні камерофон Samsung видає більш якісні знімки. Хоча при 5-кратному наближенні різниці майже немає. Разом з тим у південнокорейського девайса тепер є ШІ-функції, які покращують фото.

Загалом, iPhone 15 Pro Max при фотографуванні демонструє більше деталей і не пересвічує знімки, як це часто робить Galaxy S24 Ultra.

Фото Galaxy S24 Ultra 21 січня 2024
Фото Galaxy S24 Ultra 21 січня 2024
Фото Galaxy S24 Ultra 21 січня 2024
Фото Galaxy S24 Ultra 21 січня 2024
Фото Galaxy S24 Ultra 21 січня 2024
Фото Galaxy S24 Ultra 21 січня 2024
Фото Galaxy S24 Ultra 21 січня 2024
Фото Galaxy S24 Ultra 21 січня 2024

Якщо говорити про відеозйомку, то тут iPhone 15 Pro Max однозначний лідер. Але Galaxy S24 Ultra в цьому плані помітно покращився в порівнянні з попередником. 

Як вияснилось в ході тестів, у Samsung Galaxy S24 Ultra куди краще автономність, ніж у iPhone 15 Pro Max. Південнокорейський девайс не тільки обійшов Айфон, але і встановив рекорд серед всіх смартфонів-флагманів.

Також новий флагман Samsung обійшов iPhone за швидкістю зарядки. Так, при використанні зарядного пристрою USB-С потужністю 45 Вт S24 Ultra досяг 71% заряду за 30 хвилин в порівнянні з 41% при використанні зарядного пристрою Apple потужністю 20 Вт. 

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