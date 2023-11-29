Після викачування необхідної інформації, хакери "знесли" з серверів міністерства понад 100 терабайти даних.

Українське хакерське угрупування "BLACKJACK" разом з кіберфахівцями Служби безпеки України зламали сайт міністерства праці та соцзахисту РФ. Про це повідомило джерело УНІАН.

За його інформацією, отримано доступ до великої кількості документів, у тому числі статистики щодо проведення т.зв. "сво", особистих даних військовослужбовців, матеріалів доповідей президенту РФ, довідок щодо кількості протезувань. Окремий масив інформації стосується тимчасово окупованих Харківської і Запорізької областей та їхнього нинішнього "керівництва".

"Тепер у Служби безпеки з’явиться багато нових документів для вивчення. Після викачування необхідної інформації, хакери "знесли" з серверів міністерства понад 100 терабайти даних", - зазначило наше джерело.

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Операції українських хакерів - деталі

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня стало відомо, що українські хакери зламали базу даних найбільшого банку Росії – "Альфа-Банк" та заволоділи даними зокрема російського олігарха Михайла Фрідмана, що володіє банком. При цьому, в коментарі російському виданню ТАСС прес-служба "Альфа-Банку" заявила, що жодного зламу не було.

У День незалежності України хакери зламали камери в російських містах та звернулися до жителів країни-агресорки. Відповідне відео з'явилося у мережі. Згідно з підписами, звернення та гімн України росіянам довелося послухати на роботі та у громадських місцях у Єкатеринбурзі, Анапі, Нижньому Новгороді, Новосибірську, Москві, Бєлгороді та Кірові. У зверненні висміюють "велич" Російської Федерації, стан її економіки і армії, а також двійників Путіна.

Раніше повідомлялось, що українські хакери з групи Hackyourmom виманили інформацію про позиції російських окупантів за допомогою фото привабливих дівчат. Під виглядом дівчат програмістам вдалося виманити у росіян фотографії з бази. Це допомогло встановити її місце розташування. Отриману інформацію вони передали ЗСУ. Після цього на базі окупантів сталась "бавовна".

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