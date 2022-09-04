Українські хакери з групи Hackyourmom виманили інформацію про позиції російських окупантів за допомогою фото привабливих дівчат.
Про це пише Financial Times.
Програмісти створили в соцмережах фейкові акаунти дівчат, з яких знайомилися із загарбниками.
Житель Харкова Микита Книш ще на початку війни заснував нову хакерську структуру з 30 осіб для боротьби з російськими окупантами.
За словами хакера, вони змогли встановити розташування бази російських окупантів під Мелітополем. Під виглядом дівчат програмістам вдалося виманити у росіян фотографії з бази. Це допомогло встановити її місце розташування.
Отриману інформацію вони передали ЗСУ. Після цього на базі окупантів сталась "бавовна".
Крім цього, українські хакери зламали бази даних російських окупантів і показали по телебаченню в РФ відео загибелі мирних жителів України та інше.
Нагадаємо, раніше українські хакери включили гімн України в Кримському радіоефірі.