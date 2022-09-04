За даними видання, використовуючи отримані дані ЗСУ змогли атакувати базу росіян під Мелітополем.

Українські хакери з групи Hackyourmom виманили інформацію про позиції російських окупантів за допомогою фото привабливих дівчат.

Про це пише Financial Times.

Програмісти створили в соцмережах фейкові акаунти дівчат, з яких знайомилися із загарбниками.

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Житель Харкова Микита Книш ще на початку війни заснував нову хакерську структуру з 30 осіб для боротьби з російськими окупантами.

За словами хакера, вони змогли встановити розташування бази російських окупантів під Мелітополем. Під виглядом дівчат програмістам вдалося виманити у росіян фотографії з бази. Це допомогло встановити її місце розташування.

Отриману інформацію вони передали ЗСУ. Після цього на базі окупантів сталась "бавовна".

Крім цього, українські хакери зламали бази даних російських окупантів і показали по телебаченню в РФ відео загибелі мирних жителів України та інше.

Нагадаємо, раніше українські хакери включили гімн України в Кримському радіоефірі.

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