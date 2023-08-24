Їх змусили слухати гімн України.

У День незалежності України хакери зламали камери в російських містах та звернулися до жителів країни-агресорки. Відповідне відео з'явилося у мережі.

Згідно з підписами, звернення та гімн України росіянам довелося послухати на роботі та у громадських місцях у Єкатеринбурзі, Анапі, Нижньому Новгороді, Новосибірську, Москві, Бєлгороді та Кірові.

У зверненні висміюють "велич" Російської Федерації, стан її економіки і армії, а також двійників Путіна. Після цього починає лунати гімн України. Росіяни розгублено озиралися, намагаючись знайти джерело звуку. Деякі з них злилися, деякі - починали сміятися.

"Саме ми розпочали найбільшу кровопролитну війну в Європі з часів Другої світової. Ми гордо проводжаємо наших хлопчиків на війну, щоб покататися на новій Ладі. Іноземці називають нашу країну "Російський військовий корабель, йди..." - йдеться у ньому.

Робота хакерів у Росії

Нагадаємо, у липні хакери зламали відомі російські телеканали у Красноярському краї, щоб увімкнути ролик української розвідки та "Лебедине озеро".

Навесні у низці областей з'явилося екстренне повідомлення про ракетний удар, росіян закликали терміново пройти в укриття.

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