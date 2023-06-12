Samsung оцінює завдану шкоду у щонайменше 233 мільйони доларів.

Колишнього керівника південнокорейського техногіганта Samsung Electronics Co. підозрюють у масштабній крадіжці інформації, що є комерційною таємницею, пише Bloomberg.

65-річний підозрюваний, як відомо, працював на Samsung 18 років, а потім перейшов до іншої невстановленої компанії і працював на неї наступні близько 10 років.

За інформацією правоохоронців, у 2018-2019 роках він вдався до крадіжки комерційної таємниці. Хто постраждав внаслідок цього прокуратура не уточнює, акцентуючи тільки, що ця компанія є найбільшим у світі виробником мікросхем пам’яті (Samsung підходить під цей опис).

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Цей фахівець створив кілька компаній з виробництва мікросхем у Китаї та Сінгапурі, використовуючи капітал китайських і тайваньских інвесторів, і начебто збирався побудувати завод з виробництва мікросхем в китайському місті Сіань для тайванської компанії, використовуючи вкрадену інформацію.

За інформацією південнокорейського ЗМІ Yonhap, копія завода Samsung з виробництва мікросхем мала з’явитися за 1,5 кілометри від вже наявного підприємства. Тайванська компанія, яка обіцяла інвестувати понад 6 мільярдів доларів у новий завод, не змогла зробити це. Водночас підозрюваний вже встиг скористатися краденими технологіями і почав виробляти пробні продукти на заводі мікросхем у китайському місті Ченду. Samsung оцінює завдану шкоду у щонайменше 233 мільйони доларів.

Прокуратура також висунула звинувачення шістьом іншим особам, які, на їхню думку, були спільниками.

Війна чипів між Китаєм та США - що повідомлялося

Останнім часом напруженість між США та Китаєм зростає. Вашингтон вдається до нових кроків щодо стримування амбіцій Китаю щодо виробництва мікросхем. Нові ініціативи з протидії економічному примусу з боку Китаю напередодні обговорювали на саміті "Великої сімки".

Після цього китайська влада оголосила про заборону на поставки продукції американського виробника мікросхем пам'яті Micron.

На цей перший значний крок Пекіна у відповідь на експортний контроль з боку Вашингтона США відреагували, заявивши, що "не терпітимуть" таких дій.

Bloomberg акцентує, що випадок з Samsung може може спровокувати напруженість між Кореєю та Тайванем. Обидві країни є центрами виробництва мікросхем і обидві підтримують зусилля Вашингтона щодо стримування амбіцій Китаю.

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