США звинувачують Китай у "економічному примусі".

Торгова війна між Китаєм і США набирає обертів. Пекін оголосив про заборону на поставки мікросхем пам'яті американського виробника Micron, і у Вашингтоні заявляють, що "не терпітимуть" таких дій.

Як пише Reuters, американський міністр торгівлі Джина Раймондо оголосила, що США тісно співпрацюють з союзниками для боротьби з таким "економічним примусом" з боку Китаю.

"Цьому немає яких-небудь фактичних підстав і це націлено на одну американську компанію. Ми розглядаємо це як простий економічний примус, ми не будемо терпіти цього і не думаємо, що це призведе до успіху. ... Як ми говорили на G7 і як ми постійно заявляли, ми тісно взаємодіємо з партнерами, які вирішують цю конкретну проблему і всі проблеми, пов'язані з неринковою практикою Китаю", – сказала Раймондо на брифінгу.

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Минулого тижня влада Китаю оголосила про заборону на поставки продукції американського виробника мікросхем пам'яті Micron. Це стало першим значним кроком у відповідь на експортний контроль Вашингтона.

Напередодні введення заборони китайський регулятор заявив, що Micron, який є найбільшим виробник чіпів пам'яті в США, не пройшов перевірку мережевої безпеки.

Заборону було запроваджено на наступний день після того, як лідери "Великої сімки" на саміті обговорили нові ініціативи з протидії економічному примусу з боку Китаю. Президент США Джо Байден на саміті заявляв, що країни G7 не прагнуть "відокремитися" від Пекіна, але хочуть "усунути ризики і диверсифікувати відносини з Китаєм".

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