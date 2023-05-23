В адміністрації Байдена припускають, що це може бути відповіддю Китаю на позицію, яку лідери країн G7 зайняли на саміті в Японії.

Китай обмежив продаж мікросхем американській компанії Micron, заявивши, що це несе "серйозні ризики" для кібербезпеки країни.

Водночас, як повідомляє Bloomberg, в адміністрації Байдена припускають, що це може бути відповіддю Китаю на позицію, яку лідери країн G7 зайняли на саміті в Японії в питанні зменшення залежності від Пекіну в критично важливих ланцюжках поставок.

Як йдеться в матеріалі, США серйозно стурбовані рішенням Китаю та взаємодіють з урядом країни, щоб донести до нього свою позицію.

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Представник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що дії проти Micron суперечать твердженням Китаю про те, що він "відкритий для бізнесу і прихильний прозорій нормативно-правовій базі".

В адміністрації Байдена зазначили, що США намагаються краще зрозуміти, що саме тягне за собою це рішення. На даний момент Мінторг США спілкується з китайським урядом.

Саміт G7 та ситуація з Китаєм

Президент США Джо Байден в рамках саміту "Великої сімки" заявив про те, що G7 не прагне "відокремитися від Китаю", проте прагне "усунути ризики та диверсифікувати відносини з Китаєм".

Крім того, лідери "Великої сімки" також заявили про те, що Китай має натиснути на Росію, щоб вона вивела свої війська з України.

У МЗС РФ заявили, що зустріч G7 носила антиросійський і антикитайський характер.

22 травня 2023 року заступник міністра закордонних справ Китаю Сунь Вейдун викликав посла Японії через "ажіотаж навколо питань, пов'язаних з Китаєм" на саміті "Великої сімки". У Пекіні побачили загрозу в тому, що Японія брала участь в G7. Токіо звинуватили в порушенні договорів з Пекіном.

Головний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що політика країни щодо Китаю була послідовною, що вона буде наполягати на необхідних питаннях і закликати до відповідальної поведінки, одночасно вживаючи заходів для вирішення проблем і співпраці з загальних питань.

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