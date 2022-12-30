Наприклад, можна приховувати фотографії під "спойлером" і встановлювати свої аватарки контактам.

Команда месенджера Telegram випустила останній у 2022 році апдейт, який приніс цілий ряд нових зручних можливостей. Причому більшість з них доступна не тільки Premium-підписникам, а й звичайним користувачам.

Наприклад, можна приховувати фотографії під "спойлером" і встановлювати свої аватарки контактам. А також нові емодзі – без них нікуди.

Спойлер для медіафайлів. Тепер фото, відео та інший медіа-контент можна приховувати за спойлерами – так само як це можна робити з текстом.

Тепер фото, відео та інший медіа-контент можна приховувати за спойлерами – так само як це можна робити з текстом. Економія пам'яті пристрою. У користувачів з'явилася можливість вибрати, як часто пам'ять пристрою буде автоматично очищатися від зайвих матеріалів з певної категорії чатів: особистих повідомлень, груп і каналів. Також можна додати винятки для окремих чатів.

У користувачів з'явилася можливість вибрати, як часто пам'ять пристрою буде автоматично очищатися від зайвих матеріалів з певної категорії чатів: особистих повідомлень, груп і каналів. Також можна додати винятки для окремих чатів. Оновлений фоторедактор. Лінії при малюванні тепер автоматично згладжуються, а їх товщина змінюється динамічно в залежності від швидкості руху пальця; також додали кисть для ефекту розмиття і фігури для додавання на зображення та інше.

Лінії при малюванні тепер автоматично згладжуються, а їх товщина змінюється динамічно в залежності від швидкості руху пальця; також додали кисть для ефекту розмиття і фігури для додавання на зображення та інше. Установка профільних фотографій контактам. Користувач зможе сам встановлювати аватарки для своїх контактів – вони будуть видні тільки йому.

Користувач зможе сам встановлювати аватарки для своїх контактів – вони будуть видні тільки йому. Також Telegram додав 10 нових наборів анімованих емодзі для Premium-підписників. нові анімації на Android, можливість приховування учасників у великих групах та інше.

Нова версія вже доступна всім користувачам iOS, в Google Play апдейт з'явиться до кінця дня.

Відео дня

Раніше стало відомо, що в Telegram почастішали викрадення акаунтів. З такого приводу УНІАН ділився порадами, як убезпечити себе і свої листування.

Також розповідали, як очистити Telegram від сміття і звільнити місце на смартфоні. Ба більше, схожим чином можна "очистити" і інші месенджери, наприклад WhatsApp.

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