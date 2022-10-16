Вони допоможуть уникнути витоку особистих даних і убезпечать ваш профіль від злому.

Сьогодні месенджер Telegram є, мабуть, найпопулярнішим сервісом серед українських користувачів. Однак, це далеко не найбезпечніший ресурс для спілкування.

Оскільки месенджер зберігає всі листування в "хмарі" і довантажує всю історію, якщо ви, наприклад, залогінилися з нового пристрою, зловмисникам достатньо мати доступ до коду верифікації для отримання доступу до всього архіву повідомлень користувача – а серед них може бути особиста і конфіденційна інформація.

Однак є два простих способи захистити свій акаунт і листування в телеграмі:

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Встановити Двоетапну перевірку, яка буде додатково вимагати ввести пароль при спробі авторизації. Це робиться через "Налаштування" в розділі "Конфіденційність".

Придумайте пароль для захисту облікового запису, який буде запитуватися щоразу, коли ви зайдете в Telegram з нового пристрою. Рекомендується, щоб він складався з мінімуму шести знаків, включаючи великі та малі літери.

Тепер без цього пароля авторизуватися в ваш обліковий запис буде неможливо.

Перевірте пристрої, на яких є доступ до акаунту

Це можна зробити в мобільній або веб-версії Telegram в розділі "Налаштування" → "Пристрої" (або "Конфіденційність" → "Активні сеанси").

Якщо ви помітили підозрілі сеанси, завершіть їх. Як правило, вони характеризуються входом з іншого міста або навіть країни.

Також не буде зайвим зробити номер телефону видимим тільки для ваших контактів. В "Налаштуваннях" зайдіть в розділ "Конфіденційність" і поставте позначку напроти пункту "Мої контакти". Також можна повністю приховати свій номер телефону, в тому числі й від тих, хто вже вніс вас в список контактів.

Telegram знизив вартість передплати Premium для України

У червні цього року в месенджері з'явилася платна версія. Преміум-користувачі отримують спеціальний бейдж у вигляді зірки поруч з ім'ям, додаткові стікери і реакції, можливість розшифровки войсів в текст і зміни дефолтної іконки програми на ексклюзивні.

Раніше в цьому місяці Telegram знизив вартість передплати Premium для України більш ніж удвічі. Раніше послуга коштувала $ 5,99 на місяць, а тепер – $2,99.

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