До переліку увійшли пристрої від Samsung, Google, OnePlus і ASUS.

Редакція порталу Android Police склала список із десяти найкращих Android-смартфонів станом на початок 2023 року. До переліку увійшли пристрої від Samsung, Google, OnePlus і ASUS.

Оглядачі наголошують, що ключовими критеріями при відборі стали три фактори: дизайн, продуктивність і якість камер.

Перше місце віддали "гуглофону" Pixel 7 Pro. Інженери Google взяли за основу Pixel 6 Pro і виправили в наступнику всі недоліки. На тлі конкурентів він виділяється оригінальним дизайном, продуктивним чипсетом Tensor G2 і першокласним софтом.

Відео дня

Втім, навіть попри свою позицію в рейтингу, без мінусів не обійшлося. Це слабкий час автономної роботи, висока ціна в порівнянні з базовою моделлю Pixel 7 та "деякі сумнівні елементи дизайну".

Слідом йде Samsung Galaxy S23 Ultra – на базі Snapdragon 8 Gen 2 й з камерою на 200 Мп. Смартфон розрахований на тих, кому хочеться від свого гаджета максимум можливостей. З мінусів експерти виокремлюють ціну: це один з найдорожчих флагманів на ринку.

Трійку лідерів замикає базовий Pixel 7. За свої $599 смартфон пропонує оригінальний дизайн, який багато в чому краще старшої моделі, топові фотоможливості, а також флагманську продуктивність. Відсутність телеоб'єктива і слабку автономність віднесли до недоліків.

Які ще смартфони потрапили до рейтингу:

Google Pixel 6a,

Samsung Galaxy Z Flip 4,

Samsung Galaxy Z Fold 4,

OnePlus 11,

OnePlus N20 5G,

Asus Zenfone 9,

Asus ROG Phone 6.

Найочікуваніші смартфони 2023 року

Раніше редактори відомого інтернет-видання TechRadar склали список смартфонів 2023-го, про які цього року ми будемо чути частіше, ніж про інші.

Серед них – потенційний "титановий" iPhone 15 Ultra і дебютний складаний смартфон від Google. Найближчим часом також очікується анонс "вбивці" флагманів Apple і Samsung в особі Xiaomi 13 Ultra

А тим часів Realme анонсувала флагманський смартфон GT Neo 5. Він відрізняється рекордно потужною зарядкою на 240 Вт – всього за 80 секунд набираються перші 20%, а повний заряд займає 9 хвилин.

Вас також можуть зацікавити новини: