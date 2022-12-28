Серед них – потенційний iPhone 15 Ultra в титановому корпусі та Pixel Fold, перший складний смартфон Google.

2022 рік був чудовим роком для смартфонів, але технологічна індустрія ніколи не спить, тому ми вже з нетерпінням чекаємо гаджети 2023-го. Автори порталу TechRadar склали список пристроїв, про які ми будемо чути дуже часто в наступному році.

Цілком очікувано, що всі перераховані гаджети – флагмани – бюджетних і середньобюджетних серед них немає. Так, в список потрапив потенційний iPhone 15 Ultra в титановому корпусі та Pixel Fold, перший складаний смартфон Google.

Найочікуваніші смартфони 2023 року

На першій сходинці журналісти розмістили майбутні флагмани Samsung із серії Galaxy S23. З чуток, модель Ultra буде оснащена 6.8-дюймовим екраном і 200-Мп камерою, а в основу всіх моделей ляже топовий процесор Snapdragon 8 Gen 2.

На другій сходинці опинився Pixel 8. Від смартфона компанії Google журналісти чекають фірмовий процесор Tensor 3, підтримаю супутникового зв'язку і найтоповіші камери на ринку.

Трійку лідерів замкнув ще один смартфон Google – складений Pixel Fold – чутки про випуск якого ходять ще з 2020. У TechRadar сподіваються побачити реалізацію нових ідей у форм-факторі "розкладачки", які раніше не використовувалися іншими виробниками.

У список очікуваних пристроїв TechRadar також увійшли iPhone 15 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold 5 / Flip 5, Sony Xperia IV, Xiaomi 13 Pro та OnePlus 11.

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Найкращі Смартфони 2022 року: експерти склали рейтинг

На думку більшості журналістів і оглядачів, найкращим смартфоном у 2022 році став Pixel 7 Pro. Він виділяється на тлі конкурентів дизайном, що запам'ятовується, продуктивним чипсетом Tensor G2 і першокласним софтом.

В той самий час "бюджетник" Pixel 6a був визнаний найкращим камерофоном 2022 року на думку користувачів. При цьому він обійшов більш дорогі флагмани в особі iPhone 14 Pro Max і Galaxy S22 Ultra.

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