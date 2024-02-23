Однією з ключових змін стало те, що опис і коментарі тепер праворуч від відео, а не під ним.

Частина користувачів YouTube звернули увагу на новий дизайн сторінки перегляду відео в браузерній версії популярного сервісу. Тепер він став більше схожим на Twitch.

Однією з ключових змін стала перестановка опису ролика і коментаря в праву частину екрана. На місці, що звільнилося, тепер знаходиться нескінченний блок рекомендацій з великими прев'ю.

Користувачі вже оцінили оновлений дизайн і назвали його одним із найневдаліших, а багато хто просить повернути все, як було раніше. Цими змінами Google вочевидь хоче утримати користувачів на сайті якомога довше – щоб ті одразу вмикали наступне відео.

Відео дня

Як було

Як стало

Самостійно перейти на новий дизайн не можна: він випадково з'являється у користувачів з різних країн. Уперше цей дизайн був представлений ще в травні 2023 року, тепер же, судячи з усього, його затвердили і найближчим часом він запрацює у всіх.

З початку 2024-го багато користувачів YouTube почали скаржитися на уповільнену роботу веб-версії сайту.. Особливо це відчувається під час переходу в повноекранний режим. Як виявилося, вся справа в блокувальниках реклами, зокрема, AdBlock. Коли він працює, відео завантажуються помітно довше, навіть якщо інтернет працює стабільно

Ще в жовтні 2023 року сервіс YouTube (підрозділ Google) оголосив війну блокувальникам реклами, оскільки саме реклама забезпечує майже 80% доходу сервісу. Ймовірно, незабаром дивитися будь-який контент без реклами стане ще складніше.

Вас також можуть зацікавити новини: