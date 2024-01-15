Судячи з усього, уповільнення роботи відеоплатформи пов'язане з новими заходами Google проти блокувальників реклами.

З початку 2024-го багато користувачів YouTube почали скаржитися на уповільнену роботу веб-версії сайту. Особливо це проявляється при переході до повноекранного режиму. З проблемами зіткнулися як українці, так і юзери з інших країн з різними браузерами.

Користувачі досить швидко виявили, що справа в блокувальниках реклами, зокрема, AdBlock. Коли він працює, відео та звичайні сторінки завантажуються помітно довше, навіть якщо інтернет працює стабільно. Тоді як після його деактивації, YouTube відразу ж перестає гальмувати.

Як пише 9To5Google, це пов'язано зі штучним тайм-аутом у коді YouTube, який уповільнює завантаження та робить перегляд незручним, якщо у користувача в браузері встановлено блокувальник реклами.

Відео дня

Нагадаємо, що починаючи з минулої осені, YouTube розгорнув широкомасштабну боротьбу з блокувальниками реклами. Користувачам по всьому світу почали приходити попередження, де пропонується відключити блокувальники реклами і дивитися відеоролики з нею. Або ж перейти на платну версію YouTube Premium.

Спершу в YouTube запустили цю функцію в експериментальному режимі, але тепер, судячи з усього, в компанії вдалися до більш радикальних заходів.

Поки що обмеження в основному зачіпає тих глядачів, у кого встановлений AdBlock. Наприклад, uBlock Origin все ще працює стабільно на YouTube. У будь-якому випадку, незабаром дивитися будь-який контент без реклами стане все складніше.

А влітку 2024 року в Google Chrome та інших браузерах на рушії Chromium і зовсім зникне можливість блокувати рекламу. І, як очікується, єдиною альтернативою залишиться перехід на Mozilla Firefox, де Розширення працюють в штатному режимі.

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