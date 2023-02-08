Компанія переоцінила перспективи подальшого розвитку на тлі великого ажіотажу у використанні програми під час пандемії.

Розробник сервісу для відеодзвінків Zoom оголосив про глобальне скорочення штату співробітників: їх кількість зменшиться на 15%.

Як говориться в корпоративному листі виконавчого директора компанії Еріка Юаня, це пов'язано з "невизначеністю у світовій економіці". Внаслідок такого рішення компанія звільнить близько 1300 осіб.

Він зазначив, що за останні два роки штат Zoom збільшився втричі на тлі значного збільшення аудиторії програми, проте за підсумком компанія переоцінила перспективи подальшого розвитку.

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Тепер в Zoom мають намір зробити штат більш ефективним, скоротивши людей на тих посадах, які повторюють один одного, а також віддавши пріоритет найбільш важливим завданням.

"Ми невпинно працювали, щоб зробити продукт кращим, але не уникли помилок. Відповідальність за них і за сьогоднішнє рішення несу я - як гендиректор та засновник", - написав Юань та зазначив, що скоротив власну зарплату на 98% до кінця 2023 року.

Також він анонсував, що працівники американського офісу отримають фінансову підтримку з боку компанії у вигляді зарплати за 16 тижнів. Крім цього, їм оплатять страховку та медичні послуги.

За межами США також будуть компенсації, проте з урахуванням місцевих законів, зазначив Юань. Базові зарплати співробітників Zoom, які залишаться в штаті, знизять на 20%.

Фінансові проблеми технокомпаний

Раніше аналогічні фінансові санкції щодо власного штату ввів популярний американський бренд з виробництва техніки Apple. У перші дні 2023 року компанія скоротила оклад виконавчого директора Тіма Кука на 40%. За даними ЗМІ, у 2021 році акціонери багатьох компаній були розчаровані робочою продуктивністю під час пандемії. Через це рішення щодо звільнення співробітників або щодо скорочення зарплат - стали досить популярними механізмами серед топ-менеджменту корпорацій.

Нещодавно стало відомо, що фінансові проблеми також спостерігаються й в американської компанії Twitter. Рекламодавці масово відмовляються співпрацювати з соціальною мережею, у грудні 2022 року витрати Twitter Inc на рекламу скоротилися на 71%. На тлі цього власник компанії Ілон Маск оголосив, що соціальна мережа почне ділитися прибутками від реклами з авторами.

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