Річний дохід мільярдера знизиться майже в половину: до 49 млн дол в поточному році з 99,4 млн дол, зароблених в 2022 році.

Популярний американський бренд з виробництва техніки Apple вирішив почати перші дні 2023 року з фінансових санкцій, скоротивши оклад виконавчого директора компанії Тіма Кука на 40%.

Як зазначає Bloomberg, на такому рішенні топ-менеджер наполіг сам. У 2022 році Кук заробив 99,4 млн доларів: 3 млн доларів він отримав як базову зарплатню й ще 83 млн від доларів - прибуток від частки акцій, плюс бонуси від компанії. Однак з новою зарплатою його дохід знизиться майже вдвічі - до 49 млн доларів.

Новий оклад також включає 3 млн доларів фактичної зарплати та ще 6 млн доларів премії. Решта доходу в розмірі 40 млн доларів припадає на акції компанії.

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Але це не остаточні цифри, оскільки загальний прибуток топ-менеджера може коливатися в залежності від показників акцій Apple, відзначає видання.

У Bloobmerg вважають, що таке радикальне рішення Кука щодо власного заробітку пов'язане із загальним трендом блокування додаткових виплат і винагород для виконавчих директорів.

Як пише видання Mercer, у 2021 році акціонери багатьох компаній були розчаровані робочою продуктивністю під час пандемії, тому в цей період провалилася рекордна кількість так званих голосувань за виплату додаткових винагород.

Останні технологічні рішення Apple

Компанія Apple у 2025 році може випустити MacBook з сенсорним екраном. Там давно обговорюють можливість запуску програм для iPhone й iPad на Mac. Сенсорний дисплей зможе прискорити взаємну інтеграцію гаджетів.

Також стало відомо, що Apple "поховала" лінійку iPhone SE: остання модель в лінійці була представлена в березні 2022-го, її наступник повинен був вийти у 2024 році, але реліз скасували через низький попит.

Хоч 2023 рік обіцяє стати великим роком для нових пристроїв Apple, є як мінімум кілька продуктів, які компанія точно не випустить до кінця року. Серед таких, AirPods Pro третього покоління й iPad Pro сьомого покоління.

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