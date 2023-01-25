Американська компанія скоротила витрати на рекламу на 71% за підсумками грудня 2022 року.

Американська компанія Twitter продовжує зазнавати збитків після приходу до керівництва Ілона Маска: рекламодавці масово відмовляються співпрацювати з соціальною мережею.

За даними Reuters, у грудні 2022 року витрати Twitter Inc на рекламу скоротилися на 71%. На тлі такого негативного результату компанія намагається виправити ситуацію. Там вже запропонували ряд рішень, здатних повернути прихильність учасників ринку реклами до Twitter.

Зокрема, Маск запропонував дозволити в соціальній мережі безкоштовну рекламу, а також скасував заборону на політичну рекламу, давши компанії більше повноважень розміщувати власний рекламний контент.

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Згідно з даними Standard Media Index (SMI), проблеми з розміщенням реклами у Twitter почалися ще в листопаді 2022 року: тоді витрати впали на 55% порівняно з аналогічними даними 2021 року. І це при тому, що саме цей період вважається святковим сезоном, а відповідно, витрати на рекламу зазвичай збільшуються.

Також видання згадує дослідження фірми Pathmatics. У ньому говориться, що витрати на рекламу значно скоротилися в листопаді. Саме в цьому місяці Маск відновив призупинені облікові записи й випустив платну перевірку облікових записів в Twitter.

За оцінками Pathmatics, з 27 жовтня 2022 року (з моменту, коли Маск взяв на себе керівництво компанією) Twitter втратив 14 з 30-ти своїх найбільших рекламодавців.

Реорганізація Twitter

28 жовтня 2022 року Маск офіційно придбав Twitter і майже відразу ж уволив ключових топ-менеджерів, скоротив чисельність персоналу на 50%, змінив зареєстровані бани в соціальній мережі.

Наразі ЗМІ звинувачують американського бізнесмена в тому, що він занурив соціальну мережу в "суцільний хаос" та зіпсував корпоративну "твітерську" культуру, над якою компанія працювала протягом 16 років.

Нещодавно соціальна мережа також відзначилася гучним скандалом через провал в керівництві компанії. Так, орендодавець SRI Nine Market Square LLC подав на Twitter судовий позов і заявив, що соціальна мережа не виплатила орендну плату в розмірі приблизно 3,4 мільйона доларів за грудень й аналогічну суму за січень.

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