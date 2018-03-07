На Тернопільщині в районному ЦНАПі вперше в області почали оформляти закордонні паспорти

Відтепер у ЦНАПі працює адміністратор з оформленням та видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

На Тернопільщині в районному Центрі надання адміністративних послуг вперше в області почали оформляти закордонні паспорти.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, дану послугу запровадили у Центрі надання адміністративних послуг у Шумській об'єднаній територіальній громаді.

Відтепер у ЦНАПі працює адміністратор з оформленням та видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Це вперше в Тернопільській області у ЦНАПі надають таку послугу.

"Завдяки підтримці держави та міжнародних донорів у 2016 році в Шумській ОТГ відкрили ЦНАП, який тепер надає понад 200 послуг. Саме завдяки таким прикладам ми можемо говорити про успіх реформи децентралізації. Ми й надалі будемо працювати в напрямі розширення мережі ЦНАПів у громадах, що суттєво спрощує систему надання та отримання послуг, які мають бути максимально наближені до людей», – сказав під час презентації послуги голова ТОДА Степан Барна.