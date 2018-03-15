Водночас одяг і взуття подешевшали на 2,5%.

В Тернопільській області у лютому найбільше подорожчали фрукти та овочі, подешевшали – яйця та молоко.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у лютому в порівнянні з січнем 2018 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,3%.

Подешевшали яйця – на 3,1%, молоко – на 1,6% та масло – на 0,9%.

Натомість фрукти подорожчали на 8,3%, овочі – на 5,6%, риба – на 3,9%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 3,3% у т.ч. тютюнові вироби – на 4,4%, алкогольні напої – на 2%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,5%, зокрема взуття – на 3,7%, одяг – на 1,7%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% відбулося головним чином за рахунок підвищення вартості оренди житла на 2,1%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 0,4%, у т.ч. вартість амбулаторних послуг зросла на 1,0%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 0,3%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 3,8% спричинено в основному подорожчанням проїзду в автодорожньому транспорті на 10,7%, палива та мастил – на 2,5%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,4%, що пов’язано з подорожчанням послуг мобільного зв’язку на 1,3%.

Послуги ресторанів та готелів стали дорожчими на 1,3%.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін зріс на 2,4%.