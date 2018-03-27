На Тернопільщині госпіталізували чоловіка, який провалився на ставі крізь кригу
11:00, 27 березня 2018Тернопіль
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На місцевому ставі поблизу міста Бережани під лід провалився рибалка.
Фото dpchas.com.ua
На Тернопільщині госпіталізували чоловіка, який провалився на ставі крізь кригу.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, о 16.58 до Служби порятунку від випадкового перехожого надійшло повідомлення про те, що на місцевому ставі поблизу міста Бережани під лід провалився рибалка.
На місце події оперативно направили черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4-ох чоловік.
Не залишилися осторонь події рибалки, які були поблизу. Саме завдяки їх співпраці із бійцями ДСНС чоловіка вдалося витягнути на берег.
Опісля громадянина із діагнозом «Загальне переохолодження організму» терміново госпіталізували у Бережанську центральну районну клінічну лікарню.
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