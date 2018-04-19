До місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 142 мільйонів гривень єдиного податку

За перший квартал поточного року до місцевих бюджетів Тернопільської області надійшло 142 млн грн єдиного податку.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, 85,1 млн грн від загальної суми спрямували до бюджету платники єдиного податку - фізичні особи та 56,9 млн грн — юридичні особи, які обрали спрощену систему оподаткування.

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Станом на початок квітня на обліку в органах ДФС Тернопільщини перебувало 27 613 платників єдиного податку. В тому числі 23 957 фізичних осіб – підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, з яких 4752 – платники 1 групи, 12 798 – платники 2 групи та 6407 – платники 3 групи.

А також 3656 юридичних осіб, з яких 2864 – платники єдиного податку третьої групи ( за ставкою 3 відсотки – 171, за ставкою 5 відсотків – 2697) та 792 платників єдиного податку четвертої групи (в тому числі 156 іногородніх).