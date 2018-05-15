На Тернопільщині створили добровільну пожежну команду (фото)

З нагоди відкриття новоствореного підрозділу присутніх привітав й перший заступник голови ТОДА Іван Крисак.

На Тернопільщині створили добровільну пожежну команду в с. Лопушне Кременецького району.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, привітати жителів села з початком роботи новоствореного пожежного підрозділу приїхали представники обласних та районних органів влади, місцевого самоврядування та сільської громади, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та обласного Управління ДСНС.

Звертаючись до присутніх, заступник Голови ДСНС України генерал-майор служби цивільного захисту Руслан Білошицький відзначив, що Тернопільська область в Україні є флагманом в напрямку створення добровільних та місцевих пожежних формувань.

«Функціонування таких підрозділів є запорукою протипожежної безпеки населених пунктів області», – підкреслив під час виступу Білошицький.

Принагідно він побажав пожежникам миру, здоров’я, добра та наснаги та передав їм ключі від пожежної автоцистерни, обладнаної на шасі ЗІЛ-130, яка вивільнилась в одній з державних пожежно-рятувальних частин в зв’язку з оновленням автопарку.

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З нагоди відкриття новоствореного підрозділу присутніх привітав й перший заступник голови ТОДА Іван Крисак.

«Створення в сільській місцевості пожежних формувань – це вимога сьогодення. Пожежна команда в с. Лопушне від тепер гарантуватиме безпеку не лише для села, але й прилеглих населених пунктів», – зауважив Крисак.

Він вручив пожежникам комплекти бойового одягу та захисні каски.

Пожежне депо у Лопушному дислокуватиметься в оновленій, спеціально пристосованій будівлі, яку силами громади за сприяння органів місцевої виконавчої влади та меценатів було реконструйовано та обладнано усім необхідним для повноцінного функціонування. Після офіційного відкриття місцевий священнослужитель за християнським звичаєм освятив приміщення та працівників, аби ті гідно виконували свій професійний обов’язок та з Божою опікою після гасіння пожеж живими та неушкодженими поверталися до своїх домівок.