У Тернополі під час конфлікту чоловік вистрелив нападнику в живіт з травматичного пістолета (відео)

За даним фактом правоохоронці відкрили два кримінальних провадження.

У Тернополі під час конфлікту чоловік вистрелив нападнику в живіт з травматичного пістолета.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, тернополянин в ніч з 7 на 8 червня двічі намагався припинити крики під закладом громадського харчування. Про шум та порушення тиші він після опівночі двічі повідомляв на лінію "102". Проте галас не припинявся і чоловік вирішив розібратися самостійно.

Коли він вийшов на вулицю, на сходах закладу сиділа компанія з двадцяти людей. На зауваження тернополянина молоді люди не зреагували, а одна з дівчат почала хамити чоловікові, через що він дав їй ляпаса. Після цього втрутилися хлопці з компанії, почалася шарпанина, під час якої чоловік витяг пістолет і застеріг, що готовий його застосувати для захисту.

Читайте такожПравоохоронці перевіряють, чи справді чоловік, який вчора стріляв в центрі Тернополя, є помічником нардепа

В цей момент підійшли патрульні і попросили сховати зброю. Коли тернополянин вже ховав пістолет у кобуру, на нього накинулася дівчина, а за нею і інші хлопці. Під час сутички пістолет вистрілив одному з хлопців в живіт. Травмованого забрала швидка. Згодом потерпілий самовільно залишив медзаклад. Куля була гумова, тому рана не проникаюча.

За даним фактом правоохоронці відкрили два кримінальних провадження: відповідно до заяви тернополянина (ст. 125 ч. 1 ККУ - умисне легке тілесне ушкодження) та ст. 296 ч. 4 (хуліганство).