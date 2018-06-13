На Тернопільщині внаслідок негоди в одному з сіл підтопило 6 будинків (фото)

Учора ввечері у селі Шибалин Бережанського району пройшов буревій з грозою та градом.

На Тернопільщині внаслідок негоди в одному з сіл підтопило 6 будинків.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора ввечері у селі Шибалин Бережанського району пройшов буревій з грозою та градом.

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В одному з будинків град пошкодив покрівлю житлового будинку на площі орієнтовно 100 м кв, замулено та підтоплено 6 домогосподарств.

Для відкачування води із затоплених територій було направлено черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 5 чоловік особового складу та 2 одиниць техніки.