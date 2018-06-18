На Тернопільщині згорів автомобіль «ВАЗ»

Пожежа сталась на автодорозі поблизу села Смиківці Тернопільського району.

На Тернопільщині згорів автомобіль «ВАЗ». Читайте такожНа Тернопільщині повалені внаслідок негоди дерева двічі ускладнили рух транспорту Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, сьогодні 18 червня о 4.08 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на автодорозі поблизу села Смиківці Тернопільського району. На виклик оперативно направили черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. На місці рятувальники встановили, що виникла пожежа автомобіля «ВАЗ». Вогнем було знищено даний транспортний засіб. Причини пожежі встановлюються.

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