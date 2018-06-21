У Тернополі на період вечора випускників заборонили продаж алкоголю

Відтак закладам торгівлі міста продаж пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв заборонено здійснювати з 18 години 23 червня до 8 години 24 червня.

У Тернополі на період вечора випускників, який відбудеться в суботу, 23 червня, заборонили продаж алкоголю.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення прийняв міськвиконком.

Читайте такожУ Тернополі затримали чоловіка, яка вирішив голим поспати у відпочинковій зоні

У документі сказано, що закладам торгівлі міста продаж пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв заборонено здійснювати з 18 год 23 червня до 8 год 24 червня.

Зі слів заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Дідича, таке рішення виконавчого комітету прийнято з метою дотримання громадського порядку під час проведення 23 червня у Тернополі свята «Випускник – 2018».

Управління муніципальної поліції, а також ГУ ДФС у Тернопільській області та Головне управління Національної поліції у Тернопільській області буде стежити за забезпеченням дотримання вимог чинного законодавства та рішення міської ради.