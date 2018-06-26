На Тернопільщині викрили посадовців сільради, які підробили рішення сесії про виділення 1,6 га землі

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження.

Козівським відділом Теребовлянської місцевої прокуратури спільно із працівниками поліції виявлено факт підроблення рішень сесії однієї із сільських рад щодо виділення земельних ділянок фізичним особам. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що службові особи сільської ради у 2007 році підробили рішення сесій органу місцевого самоврядування, які надалі стали підставою отримання 3 місцевими жителями Державних актів на землю загальною площею 1,6 га. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).

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