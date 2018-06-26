На Тернопільщині викрили посадовців сільради, які підробили рішення сесії про виділення 1,6 га землі
14:50, 26 червня 2018Тернопіль
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За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження.
На Тернопільщині викрили посадовців сільради, які підробили рішення сесії про виділення 1,6 га землі / Wikimedia Commons
Козівським відділом Теребовлянської місцевої прокуратури спільно із працівниками поліції виявлено факт підроблення рішень сесії однієї із сільських рад щодо виділення земельних ділянок фізичним особам.
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що службові особи сільської ради у 2007 році підробили рішення сесій органу місцевого самоврядування, які надалі стали підставою отримання 3 місцевими жителями Державних актів на землю загальною площею 1,6 га.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).
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