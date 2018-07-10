Жінка зберігала рештки майна в гаражі, ключі від якого мав її сусід.

На Тернопільщині у жінки, чоловік якої спалив її будинок, сусід викрав вцілілу побутову техніку.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, два роки тому помешкання жительки райцентру спалив колишній чоловік. Поки жінка проводила ремонтні роботи, вцілілу техніку перенесла до гаража. Зайшовши днями туди, вона не виявила ні пральної машини, ні холодильника, ні бойлера. Про крадіжку повідомила правоохоронців.

Читайте такожНа Тернопільщині затримали 39-річного рецидивіста, який з ножем пограбував 92-річну жінку

Поліцейські встановили, що доступ до гаражного приміщення потеплілої мав її 41-річний сусід. Жінка дала йому ключі, сподіваючись, що той наглядатиме за приміщенням.

Натомість той, розпиваючи алкоголь зі своїм знайомим 19-річним жителем райцентру, розповів йому історію жінки і про те, що в гаражі вона зберігає деяку техніку.

Обидвоє вирішили здати це майно на металобрухт.

Щодо них відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 ККУ (крадіжка).