У Тернополі посеред дороги провалилася машина рятувальників (фото)

Про дорожньо-транспортну пригоду працівниками поліції складено відповідні матеріали.

У Тернополі посеред дороги провалилася машина рятувальників, яка їхала викачувати воду з підтопленого внаслідок дощу приміщення

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 16 липня о 15:43 після повідомленнями про затоплення приміщення на вул. Стадникової, було направлено черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час проїзду до місця виклику пожежна автоцистерна правим боком провалилася у тріщину, що утворилася посеред проїжджої частини дороги. Внаслідок цього транспортний засіб не зміг продовжити рух.

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За декілька хвилин для допомоги колегам прибув рятувальний автомобіль з аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Автоцистерну вивільнили з дорожньої пастки, на місце виклику було скеровано інший рятувальний підрозділ.

Про дорожньо-транспортну пригоду працівниками поліції складено відповідні матеріали.