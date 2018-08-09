На Тернопільщині втонув місцевий житель
10:39, 09 серпня 2018Тернопіль
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Обставини та причини виникнення події розслідуються.
Ілюстрація dpchas.com.ua
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася у селі Долина Теребовлянського району.
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До чергового диспетчера 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління від чергового Теребовлянського відділу поліції ГУ НП Тернопільської області надійшло повідомлення про те, що у селі близько 20 год у річці Серет було виявлено тіло місцевого жителя.
Ймовірна причина смерті – утоплення. Обставини та причини виникнення події розслідуються.
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