На Тернопільщині втонув місцевий житель

Обставини та причини виникнення події розслідуються.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася у селі Долина Теребовлянського району.

Читайте такожНа Тернопільщині у ставку втонув 39-річний чоловік

До чергового диспетчера 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління від чергового Теребовлянського відділу поліції ГУ НП Тернопільської області надійшло повідомлення про те, що у селі близько 20 год у річці Серет було виявлено тіло місцевого жителя.

Ймовірна причина смерті – утоплення. Обставини та причини виникнення події розслідуються.