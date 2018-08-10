Депутати звернулися до Верховної Ради щодо статусу міста Бучач.

Тернопільська обларада просить парламент надати райцентру Бучач статус міста обласного значення.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної ради, про це йдеться у зверненні депутатів до Верховної Ради, прийнятому на черговому пленарному засіданні.

У документі сказано, що дане звернення підготовано на підставі клопотання Бучацької міської ради від 5 липня 2018 року № 316 та клопотання Бучацької районної ради від 25 травня 2018 року.

«Враховуючи рекомендації постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань децентралізації та адміністративно-територіальної реформи, архітектури, будівництва, дорожнього та житлово-комунального господарства, відповідно до пунктів 5, 25 Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року № 1654-Х, Тернопільська обласна рада вирішила просити Верховну Раду України розглянути матеріали та прийняти Постанову Верховної Ради України щодо віднесення міста Бучач Тернопільської області до категорії міст обласного значення», – йдеться у зверненні облради.