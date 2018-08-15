На Тернопільщині правоохоронці знайшли 32-річного чоловіка, якого тиждень розшукувала дружина

Теребовлянець зізнався, що пішов з дому, аби "відволіктися від буденності". За кілька днів до цього рішення в нього народилася третя дитина.

На Тернопільщині правоохоронці знайшли 32-річного чоловіка, якого дружина подала в розшук 6 днів тому.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до співробітників Теребовлянського відділу поліції надійшло звернення від жительки районного центру про те, що 9 серпня пішов з дому і не повернувся її чоловік. За її словами, він вийшов з дому у хатніх тапочках, без телефона, сказавши, що йде купити води.

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Оперативники спочатку відпрацьовували Теребовлянський район у пошуках б6звісти зниклого. Згодом надійшла інформація, що чоловіка бачили в обласному центрі. До розшуківців з Теребовлі приєдналися колеги з Тернопільського відділу поліції. Поліцейські обходили парки, сквери, вокзали. 15 серпня близько 5 год ранку чоловіка розшукали на залізничному вокзалі.

Теребовлянець зізнався, що пішов з дому, аби «відволіктися від буденності». За кілька днів до цього рішення в нього народилася третя дитина, з якою дружина чоловіка у ці дні змушена була давати собі раду самостійно.

Як відомо, раніше у Тернополі викрили нетверезого таксиста.