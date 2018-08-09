У Тернополі викрили нетверезого таксиста (Фото)
13:23, 09 серпня 2018Тернопіль
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Вміст алкоголю в крові чоловіка більш, ніж в 5 разів перевищував допустиму норму.
У Тернополі викрили нетверезого таксиста.
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, 8 серпня, близько 22 год на спецлінію 102 зателефонував громадянин та повідомив, що водій таксі Audi 100 перебуває за кермом напідпитку.
Патрульні негайно відреагували на звернення тернополянина та передали дані транспортного засобу в орієнтування усім екіпажам. Невдовзі його зупинили на вул. Тарнавського.
Інспектори підійшли поспілкуватися з водієм та одразу побачили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловіку запропонували пройти алкотест, на що він погодився.
Результат – 1,11 проміле. Це більш ніж в 5 разів перевищує допустиму норму.
На водія патрульні склали протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння).
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