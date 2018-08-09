У Тернополі викрили нетверезого таксиста (Фото)

Вміст алкоголю в крові чоловіка більш, ніж в 5 разів перевищував допустиму норму.

У Тернополі викрили нетверезого таксиста.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, 8 серпня, близько 22 год на спецлінію 102 зателефонував громадянин та повідомив, що водій таксі Audi 100 перебуває за кермом напідпитку.

Патрульні негайно відреагували на звернення тернополянина та передали дані транспортного засобу в орієнтування усім екіпажам. Невдовзі його зупинили на вул. Тарнавського.

Інспектори підійшли поспілкуватися з водієм та одразу побачили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловіку запропонували пройти алкотест, на що він погодився.

Результат – 1,11 проміле. Це більш ніж в 5 разів перевищує допустиму норму.

На водія патрульні склали протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння).