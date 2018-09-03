На Тернопільщині відкрили перший інклюзивно-ресурсний центр (фото)

З місцевого бюджету для капітального ремонту приміщення центру використали 100 тис. грн.

На Тернопільщині у Гусятині відкрили перший інклюзивно-ресурсний центр.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на його оснащення з освітньої субвенції виділили майже 161 тис. грн.

З місцевого бюджету для капітального ремонту приміщення центру використали 100 тис. грн.

На базі ІРЦ надаватимуть корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги 45-ти учням з особливими потребами.

«Забезпечення рівного доступу до навчання та соціалізація діток з обмеженими фізичними можливостями – саме таке завдання інклюзивної освіти, яка впроваджується в усій Україні», – зазначив під час виступу голова ТОДА Степан Барна.

Як повідомляв УНІАН, ТОДА підписала меморандум з Фондом Порошенка про створення інклюзивно-ресурсних центрів у кожному районі області. Впровадження інклюзивної освіти є ініціативою Першої леді Марини Порошенко.