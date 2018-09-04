На Тернопільщині у жінки вкрали золотих виробів на 100 тис. грн, поки вона поралася по господарству,

Злодій непомітно зайшов в будівлю, знайшов цінності та втік.

На Тернопільщині у жінки, яка поралася по господарству, вкрали золотих виробів на 100 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 15 золотих ювелірних виробів зникло з помешкання мешканки села Струсів Теребовлянського району.

Жінка залишила двері відчиненими, бо поралася поруч по господарству. В цей час злодій непомітно зайшов в будівлю, знайшов цінності та втік.

Збитки жінка оцінила у понад 100 тис. грн.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.