На Тернопільщині у жінки вкрали золотих виробів на 100 тис. грн, поки вона поралася по господарству,
12:46, 04 вересня 2018Тернопіль
83 0
Злодій непомітно зайшов в будівлю, знайшов цінності та втік.
facebook.com/MVS.LVIV
На Тернопільщині у жінки, яка поралася по господарству, вкрали золотих виробів на 100 тис. грн.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 15 золотих ювелірних виробів зникло з помешкання мешканки села Струсів Теребовлянського району.
Жінка залишила двері відчиненими, бо поралася поруч по господарству. В цей час злодій непомітно зайшов в будівлю, знайшов цінності та втік.
Збитки жінка оцінила у понад 100 тис. грн.
За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter