На Тернопільщині у жінки вкрали золотих виробів на 100 тис. грн, поки вона поралася по господарству,

12:46, 04 вересня 2018
Тернопіль
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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 15 золотих ювелірних виробів зникло з помешкання мешканки села Струсів Теребовлянського району.

Жінка залишила двері відчиненими, бо поралася поруч по господарству. В цей час злодій непомітно зайшов в будівлю, знайшов цінності та втік.

Збитки жінка оцінила у понад 100 тис. грн.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.

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Теги: #крадіжка#Тернопільщина