ТОДА підписала меморандум про співпрацю з Асоцієацією об’єднаних територіальних громад

Мета меморандуму – налагодження системної взаємодії між сторонами задля сприяння децентралізації та впровадження реформи місцевого самоврядування, забезпечення прав та інтересів об’єднаних громад Тернопілля.

Тернопільська облдержадмінітсрація підписала меморандум про співпрацю з Асоцієацією об’єднаних територіальних громад.

Як повідомили УНІНА в прес-службі облдержадміністрації, документ підписали заступник голови облдержадміністрації Олег Валов та голова Асоціації Олександр Корінний.

Мета меморандуму – налагодження системної взаємодії між сторонами задля сприяння децентралізації та впровадження реформи місцевого самоврядування, забезпечення прав та інтересів об’єднаних громад Тернопілля.

«Тернопільщина – одна з лідерів в Україні за створенням об’єднаних територіальних громад. Сьогодні у нас працюють 42 об’єднані територіальні громади, крім того ще 5 подали документи до ЦВК. Також в області є 10 громад, які уже увійшли в Асоціацію, ще 4 висловили наміри про вступ. Такі об’єднання допомагають відстоювати інтереси громад, ділитися досвідом, примножувати свої достатки завдяки залученню додаткових інвестицій, а саме міжнародних грантів та проектів», - сказав Валов.

Також він зазначив, що ТОДА підтримує процеси об’єднання і завжди відкрита до співпраці.

«Мені дуже приємно, що Тернопільська обласна державна адміністрація завжди була і залишається флагманом у питаннях децентралізації, адже успіх громад – це успіх Тернопільщини. Підписавши даний меморандум, ми закріплюємо спільні наміри рухатися далі. Також хочемо продовжити спільне інформування, консультування та спільне проведення заходів для того, щоб інтереси тернопільських громад були представлені на усіх рівнях. Впевнений, що свого часу найкращі показники у всіх сферах існування громад будуть саме у громад Тернопільщини», - відзначив Корінний.