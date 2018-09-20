КП «Тернопільелектротранс» ініціює підняття тарифів на 50%

Зараз вартість проїзду у тролейбусах міста з «Картою тернополянина» чи електронним проїзним квитком становить 3 грн, 4 грн при оплаті готівкою.

Як пояснив під час брифінгу свою ініціативу директор підприємства Андрій Мастюх, зумовлена вона збитковістю перевезень. Як наслідок КП «Тернопільелектротранс» заборгувало 2 млн грн постачальникам запчастин, 4 млн грн – за податкові платежі. Систематично виникають проблеми із виплатою зарплати.

«Ми пропонуємо підняти тариф на проїзд до 6 грн, бо наразі всі маршрути є збитковими. Цей тариф передбачає утримання наших працівників, техніки і оплати за енергоносіїв. Жодної інвестиційної складової тут немає», – зазначив Мастюх.

Пропозицію про підвищення вартості проїзду Мастюх письмово надіслав голові Тернопільської міської ради.

Зараз вартість проїзду у тролейбусах міста з «Картою тернополянина» чи електронним проїзним квитком становить 3 грн, 4 грн при оплаті готівкою.

Востаннє тариф на проїзд у тролейбусах піднімали у січні 2018 року, коли він зріс на 30%.