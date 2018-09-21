Масове отруєння людей на Тернопільщині може бути пов'язане з порушенням при авіаційній обробці хімікатами полів

Держпродспоживслужба виявила порушення при авіаційній обробці хімікатами полів в Іване-Пустому на Тернопільщині, де отруїлося 179 осіб.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, учора 20 вересня о 15.18 до Борщівського районного управління Держпродспоживслужби надійшло повідомлення від Борщівського районного відділення ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр" про випадок масового отруєння жителів села Іване-Пусте Борщівського району. За даними лабораторного центру, кількість постраждалих скаладала 179 осіб, 56 - з яких діти. Жодного постраждалого до лікарні не було госпіталізовано. На даний момент хворі перебувають на амбулаторному лікуванні.

На місці спеціалісти Управління фітосанітарної безпеки та Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, та спеціалісти районного управління встановили, що люди які звернулись за меддопомогою, пов’язують погіршення стану здоров’я з обробкою полів поблизу їх села авіаційним методом.

При здійсненні вказаних обробок виявлено ряд порушень, зокрема, встановлено, що керівництво ТзОв «Агрополіс» порушило процедуру повідомлення органів місцевого самоврядування та населення. Не були повідомлені завчасно місцеві жителі. Згідно законодавства, керівництво агрофірми повинно було повідомити жителів села не пізніше як за 2 дні до проведення авіаційного окроплення. На відео, яке представили місцеві жителі, видно, що не були дотриманні і санітарно-захисні зони при проведення цієї обробки, видно, що літак розвертався над житловими будинками.

Препарат «Ураган-форте», яким обробляли поля, зареєстрований, дозволений до використання на території України.

Спеціалісти Держпродспоживслужби в Тернопільській області відібрали взірці ґрунту та рослин для дослідження на залишкову кількість пестициду, яким здійснювалась авіаційна обробка зазначеного у повідомленні. Відбір проб здійснювавася в межах санітарно-захисної зони (тобто на відстанні ближче одного кілометра до житлових територій).

Результати досліджень, які на даний момент проводить Фітосанітарна лабораторія, будуть відомі через добу

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області проведе позапланову перевірку господарства, яким здійснювалась обробка полів, на предмет дотримання вимог діючого законодавства за фактом масового отруєння мешканців села Іване-Пусте.

Дана інформація також направлена до керівництва ГУ Національної поліції в Тернопільській області.