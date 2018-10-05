У Тернополі через підпал кіоску в центрі міста підприємцю завдали збитків на 40 тисяч

Під час огляду місця події правоохоронці знайшли та вилучили дерев’яну палицю, обмотану обгорілою тканиною.

У Тернополі через підпал кіоску в центрі міста підприємцю завдали збитків на 40 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 4 жовтня о 2.20 до чергової частини Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від рятувальників про те, що на вул. Шептицького в обласному центрі горить кіоск.

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Під час огляду місця події правоохоронці знайшли та вилучили дерев’яну палицю, обмотану обгорілою тканиною. Найімовірніше, саме через запалений факел і сталася пожежа. Є підстави вважати, що майно було знищене умисно.

Вартість завданих збитків власник оцінив у 40 тис. грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано ч. 2 ст. 194 ККУ (eмисне знищення або пошкодження майна).